Vino nel biberon al posto dell' acqua | come sta il neonato finito in coma etilico

(Di giovedì 2 maggio 2024) È ancora ricoverato in ospedale ildi quattro mesi soccorso d'urgenza lunedì per avere ingerito del, che era stato versato nelper errore. Le condizioni del piccolo, che si trova nel reparto di rianimazione'ospedale pediatrico di Bari, sono in miglioramento.Sul caso...

vino nel biberon al posto dell'acqua: il piccolo ricoverato a Bari sta meglio - Lunedì scorso a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, tratta in errore dal colore scuro della bottiglia, sua nonna aveva utilizzato vino bianco al posto dell'acqua per diluire il latte in ...

vino nel biberon per errore, migliorano le condizioni del bimbo di 4 mesi - Il bambino di quattro mesi ricoverato da lunedì nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Bari, dopo essere finito in coma etilico per aver ingerito il vino con cui, per errore, la ...

vino nel biberon, il bimbo di 4 mesi è fuori pericolo. E i carabinieri continuano a indagare - ha diluito il latte in polvere nel vino bianco anziché nell'acqua, tratta in inganno dalla bottiglia color verde scuro che conteneva il liquido. Parte del contenuto è stato ingerito dal bimbo, che ...

