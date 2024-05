Vilipendio delle istituzioni - scattano le denunce per le frasi choc sul palco | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Insulti sessisti alla premier Giorgia Meloni spacciati come "provocazione artistica", nel silenzio dei presenti e della sinistra. È bufera per lepronunciati da un rapper di Foggia, tale Gennarone, durante il concerto del primo maggio nel comune pugliese. Tra il pubblico c'era anche, Daria Cascarano, responsabile provinciale del dipartimento legalità e sicurezza di FdI della provincia di Foggia, che il giorno dopo si è recata dai carabinieri per denunciare il cantante per. "Ho presentato denuncia come privata cittadina che si è sentita lesa dalle parole pronunciate ieri sera, e in qualità di responsabile del dipartimento legalità avverto ancor più la necessità di agire. Se il conduttore della serata o un rappresentante del governo cittadino si fossero dissociati al momento dalle ...