‘Vie del Mare’ - incontro in Prefettura | ecco l’esito

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNessun passo indietro sul regolamento della Capitaneria che impone limiti agli accosti dei traghetti che effettuano i collegamenti per le vie del mare tra Salerno e la Costiera Amalfitana, ma un’ ipotesi di rimodulazione della tassa d’imbarco, sulla disponibilità offerta al tavolo dai rappresentanti del Comune di Salerno, l’assessore al Bilancio Eva Avossa e Luigi Della Greca, previo assenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a rivedere tassa imbarco. L’ipotesi potrebbe essere quella di applicare tariffe differenti in base alla tratta di percorrenza e non come è stato deciso oggi di incrementare di 1,50 € per tutti anche quelli che percorrono i tratti più brevi tra Salerno-Vietri sul mare e Cetara. Ma anche e soprattutto quello di non applicare la tassa d’imbarco sui biglietti già acquistati prima dell’introduzione della stessa come richiesto al ...