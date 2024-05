VIDEO | Stage contenuto ma non troppo per Smackdown e Backlash - la LDLC Arena lo rivela sui propri social

(Di giovedì 2 maggio 2024) A meno di 24 ore dain quel di Lione (ed a 48 da), laha voluto mostrare il setup scelto dalla WWE per la due giorni di grande wrestling che ci toccherà in prima persona. La puntata dello show blu di domani, infatti, andrà in onda live su DMAX alle ore 19, visto il medesimo fuso orario dei cugini francesi. Il tutto commentato in italiano, ovviamente, da Michele Posa e Luca Franchini. Tornando allo, il setup è quindi differente da quello minimal visto recentemente nella Wrestlemania Week ma rimane molto semplice, dando ampio spazio ai fan per riempire una quasi sold-out, con pochissimi biglietti ancora disponibili. Ecco qui di seguito una panoramica presa da un account Twitter che ci mostra i lavori (quasi ...

