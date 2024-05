Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)DEL 2 MAGGIO ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONESUD DAL RACCORDO ALLA BARRIERASUD IN DIREZIONE DELL’A1 SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO DALLE ORE 21 INCONTRO DI CALCIO ...