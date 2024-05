Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)DEL 1 MAGGIOORE 07.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUMENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SULLA FLAMINA E SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO STESSA SITUAZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALL’ANSA DEL TEVERE FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN PROVINCIA MOLTO TRAFFICATA LA TIBURTINA NEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI E PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA VIA FLAMINIA INCROCIO MALBORGHETTO VERSO IL RACCORDO INFINE RICORDIAMO QUESTA SERA ALLE ORE 21 VIABILITA MODIFICATA INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO PER L INCONTRO DI CALCIOBAYER LEVERCHUSEN PER LA SEMIFINALE DI ANDATA DI ...