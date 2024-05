Vi devo dire una cosa su Mida Amici 23 - polemica sul cantante | Non si fa cos - non è giusto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 2 maggio 2024) C’era chi sperava che sarebbero stati ripescati uno ad uno, chi solo una manciata e chi riteneva sarebbe stato troppo per23, già abbastanza criticato per le scelte autoriali ‘innovative’ degli ultimi tempi. È arrivata la verità sul ritorno degli ex alunni. C’entrava la Finale. C’è stato uno scontro tra Nicholas e. Gli ex concorrenti di23 di Maria De Filippi sono stati protagonisti di una nostalgica reunion che per un momento aveva fatto credere ai telespettatori che qualcuno di loro sarebbe stato ripescato. Niente di simile ma sono stati interrogati sui ragazzi ancora in gioco.deluso, infastidito per colpa di Nicholas.23, la dura critica a“Penso che artisticamente abbia fatto un percorso di miglioramento, sulle cover, ma in questa ...