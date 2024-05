Venezia-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. A centoottanta minuti dal termine della stagione, i lagunari vogliono assicurarsi matematicamente il terzo posto, mentre i lombardi non hanno più speranze di rimanere in cadetteria.si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta rimediata nei minuti di recupero a Catanzaro ha fatto quasi definitivamente tramontare le speranze di promozione diretta per i lagunari. A due giornate dal termine, la squadra di Vanoli ha quattro punti di ritardo dalla seconda, per cui è più sensato difendere la terza piazza che garantisce l’accesso diretto alla semifinale playoff I lombardi si stanno avviando mestamente alla retrocessione dopo appena un ...