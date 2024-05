Velvet - arriva il modello italiano di AI | multilingu - multimodale e open source

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Almawave, società parte del gruppo Almaviva attiva in ambito Data & artificial intelligence, ha siglato un accordo con Cineca, il Consorzio Interuniversitario hosting entity per il ministero della Ricerca del supercomputer Leonardo nella rete EuroHPC, per lo sviluppo di ‘’, undi intelligenza artificiale,a e. L’obiettivo è realizzare undi linguaggio di grandi dimensioni fondazionale (ovvero tecnologicamente alla base di altri modelli sviluppati successivamente), chiamato. Ilopererà, in primis, con un focus sulla lingua e i contenuti italiani e sarà sviluppato in chiavea, prevedendo i principali idiomi ...