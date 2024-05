veliero francese con la fiaccola olimpica passa lo Stretto di Messina - Il veliero francese Belem, su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia, ha attraversato lo Stretto di Messina, accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, che ha ...

Continua a leggere>>

Brescia, scoperta centrale di patenti facili: quattro misure cautelari - Gli agenti della Polizia Stradale di Brescia, della Polizia Provinciale e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza stanno eseguendo un'ordinanza di custodia ...

Continua a leggere>>

La fiaccola olimpica attraversa in sicurezza lo Stretto di Messina - Il veliero francese BELEM, su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia, sta affrontando in queste ore la navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, lo Stretto di ...

Continua a leggere>>