Varese - incendio nell’autorimessa del palazzo | residenti evacuati

Varese, 21 marzo 2024 – Vigili del fuoco in azione in serata per un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Varese in via dei Boderi. All’interno dell’abitazione c’era una donna, portata in salvo dai soccorritori e poi accompagnata in ospedale in codice giallo. Il rogo in un residence ... Continua a leggere>>