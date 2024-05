(Di giovedì 2 maggio 2024) "Non mi sono mai definito antifascista perché non ritengo utile definirmi tale. Non è richiesto da nessuna norma della, da nessuna legge, e il fascismo è finito cento anni fa. Non si può essere anti qualcosa che non esiste più". Lo ha detto il generale Roberto- candidato della Lega alle Europee - al suo arrivo al teatro "In Arte Vesuvio" di Napoli dove è in corso la presentazione del suo libro. "Cosi come nessuno ritiene di dichiararsi antinapoleonico duecento anni dopo - ha aggiunto - ritengo strumentale dirsi antifascista rispetto a un periodo storico finito cento anni fa".

Vannacci: "La costituzione non impone di definirsi antifascisti". Lanciati palloncini pieni d'acqua: scontri con la polizia - Tensioni a Napoli tra le forze dell'ordine e un gruppo di attivisti scesi in strada per contestare la presenza in città di Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee ...

Europee, Zaia: «Vannacci in lista con la Lega Io voterò un candidato veneto» - Il governatore del Veneto gelido sulla decisione di Salvini di candidare il generale:«Scelta del partito, non è capolista». Poi la presa di distanza su classi separate per i disabili e Mussolini stati ...

