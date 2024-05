Usa | Hamas non risponde su intesa tregua

(Di giovedì 2 maggio 2024) 7.00 "Nessuna risposta è arrivata ancora da" sulla proposta di accordo per laa Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, mentre Sinwar,leader dia Gaza,considera"una trappola" la proposta diper una, riferisce la tv israeliana Channel 12. Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana,ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie" "Crediamo che tutti gli sforzi debbano essere compiuti per convinceread accettare immediatamente l'accordo", fa sapere la Casa Bianca.

Guerra Israele - hamas, Casa Bianca: "Ancora nessuna risposta su tregua a Gaza". LIVE - "Nessuna risposta è arrivata ancora da hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza, afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Yahya Sinwar- leader di hamas a Gaza - ...

Leggi su (tg24.sky)

Casa Bianca, 'ancora nessuna risposta da hamas sull'accordo' - "Nessuna risposta è arrivata ancora da hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, mentre Yahya Sinwar- leader di hamas a Gaz ...

Leggi su (ansa)

Per Sinwar la proposta di tregua è “una trappola” - Yahya Sinwar, leader di hamas a Gaza, considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola". Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta ...

Leggi su (repubblica)