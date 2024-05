Usa - non si fermano proteste pro-Gaza nelle università | polizia fa irruzione a Ucla

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – Le forze di sicurezza sono entrate nell'accampamento pro-Palestina allestito dai manifestanti nell'della California,. Lo riporta la Cnn. Secondo quanto riportato, l'intervento sarebbe stato preceduto dal lancio di una granata stordente. "Proprio negli ultimi minuti – ha riferito la corrispondente di SkyNews – laha lanciato un 'flashbang', quasi come una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

