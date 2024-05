Usa | Mosca usa armi chimiche in Ucraina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 8.00 La Russia ha usato "un'arma chimica" contro le forze ucraine. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano, secondo il quale sarebbe stata usata la cloropicrina, in violazione della Convenzione sulle(Cwc). La Russia, ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, utilizza sostanzeantisommossa come "metodo di guerra in, di nuovo in violazione della Convenzione". Non si tratta -sottolinea la nota-di un episodio isolato.