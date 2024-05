Uomini e Donne anticipazioni oggi | Mario Cusitore nell’occhio del ciclone!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 2 maggio 2024) Se sei un fan accanito di, allora non puoi perderti l’appuntamento di, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 14:45 su Canale 5. Il trono classico e quello over si fondono per offrirti un mix esplosivo di amore, intrighi e polemiche. Ecco cosa ti aspetta nella puntata di. Tempesta d’Amoredal 6 al 10 maggio: il dilemma di Vanessa: tutti gli occhi puntati suLa tensione è alle stelle e i litigi sono all’ordine del giorno., il corteggiatore di Ida Platano, si trova al centro di una tempesta di critiche che minano la sua credibilità. Tina Cipollari non esita a ...