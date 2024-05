Unitalsi - un treno di bambini in pellegrinaggio a Lourdes | mercoledì 8 la presentazione a Roma

unitalsi Padova. Al pellegrinaggio di giugno a Lourdes ci sarà anche il vescovo Claudio - Per la sottosezione di Padova dell’unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) assume un sapore speciale l’appuntamento annuale con il pellegrinaggio re ...

Continua a leggere>>

Lourdes: unitalsi Padova, aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di giugno - Per la sottosezione di Padova dell’unitalsi assume un sapore speciale l’appuntamento annuale con il pellegrinaggio regionale a Lourdes in programma in giugno. Nel 2024 infatti unitalsi Padova celebra ...

Continua a leggere>>

Spiritualità: Missionari Vincenziani, nuova tappa calabrese per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa - Torna in Calabria il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa: dal 2 al 5 maggio sarà a Pilinga di Gasperina (Cz), diocesi di Catanzaro-Squillace, nella parrocchia ...

Continua a leggere>>