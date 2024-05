Unesco premia i giornalisti palestinesi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 22.35 L'ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti iche si occupano della guerra a Gaza, dove Israele combatte contro Hamas da più di sei mesi. "In questi tempi di oscurità e disperazione,desideriamo condividere un forte messaggio di solidarietà e riconoscimento aiche stanno coprendo questa crisi in circostanze così drammatiche",ha detto Mauricio Weibel, presidente della giuria internazionale dei professionisti dei media.