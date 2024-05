Una macabra scoperta sotto la camera da letto di Goering | cosa hanno trovato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nell'ex quartier generale nazista Wolfsschanze (Tana del Lupo) nel nord-est dell'attuale Polonia, un gruppo di ricerca tedesco-polacco si è imbattuto in cinque scheletri durante gli scavi in un edificio utilizzato come abitazione dall'ex maresciallo del Reich, Hermann. Non è ancora chiaro a chi appartengono gli scheletri. Larivelato i ricercatori, è stata resa ancora piùdal fatto che gli scheletri erano privi di mani e piedi. I resti, ritrovati ad una profondità di circa dieci centimetri dal pavimento, appartengono a tre adulti, un adolescente e un bambino. Secondo Der Spiegel, potrebbe essere stata una famiglia sepoltaterra nella casa di, propriolada. È possibile che ...