Una grande giornata di ciclismo nel segno della tradizione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 2 maggio 2024 - E’ nata nel giornofesta dei lavoratori, un modo per stare tutti insieme operai e famiglie. La corsa ciclistica è legata alla fabbrica Vaccari di Ponzano Magra e proprio nelladi festa venne l’idea di organizzare una gara non immaginando che sarebbe diventata un classico tra i più longevi in Italia riservato alla categoria juniores. La corsa, con alcuni tratti in salita piuttosto insiediosi, è sempre stata controllata dal Team Giorgi e dalla Franco Ballerini, diretta dall’ex ciclista professionista Luca Scinto. Nel corsomanifestazione organizzata dalla società Ponzanese presieduta da Paolo Tosi con la collaborazione di Claudio Gentile giudice di corsa, Fci e patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra, c’è stato anche il ricordo al santostefanese Francesco Scardigli, ...