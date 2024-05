Un plafond di 120 miliardi di euro per le imprese del made in Italy dal nuovo programma Agribusiness di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Competitività, innovazione e sostenibilità. Sono i tre pilastri delpiano per la crescita delleindi, che fino al 2026 mette a disposizione undi 120diper le aziende. L'obiettivo dell'istituto di credito, coldenominato “Il tuo futuro è la nostra impresa”, è accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale, facilitando l’accesso alle nuove misure del Pnrr. L'iniziativa si rivolge a tutti i settori merceologici e si muove lungo tre direttrici: transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri (in particolare quelli emergenti come Estpa, India ed Emirati ...