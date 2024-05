Un chip minuscolo e trasparente potrebbe trasformare il tuo smartphone in una fotocamera di livello professionale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Unpuò migliorare le foto degliUn semiconduttore sperimentalepuò migliorare la qualità delle foto grazie alla luce ambientale, agendo come filtro intelligente su fotocamere economiche. Descritto su Comunicazioni sulla natura, misura 0,4 x 0,4 pollici. Tecnologia basata su neuroni optoelettronici Ilè composto da un array di 10.000 “neuroni optoelettronici”, ognuno costituito da fototransistore modulatori a cristalli liquidi. Questi pixel regolano la trasparenza per migliorare le immagini riducendo riflessi e punti luminosi. Usi innovativi della tecnologia Questomigliorare la qualità delle immagini deglie avere ...

Cosa fa Microsoft con G42 Cosa c’entrano i chip con gli imballaggi - Notizie dal futuro, la rubrica di Paola Pisano, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino e già Ministro dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Continua a leggere>>

Gelata sulla domanda di chip, prime tensioni da Tsmc a Nvidia - Dopo il rally trainato dai prodotti per l’intelligenza artificiale, nelle ultime tre settimane i big cadono in Borsa: il colosso taiwanese allarma i mercati e affossa il comparto ... Continua a leggere>>

TSMC, utile e guidance sopra le attese grazie alla domanda di chip AI - Il principale produttore di chip, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha pubblicato i conti del primo trimestre fornendo una guidance su ricavi e profitti per il trimestre in corso superiore all ... Continua a leggere>>