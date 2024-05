UFFICIALE – Sospensione di due mesi per Tonali | il comunicato

Calcio scommesse: Sandro tonali squalificato per due mesi con la condizionale - Questa decisione significa che se tonali non commetterà ulteriori violazioni di questo tipo entro la fine della stagione 2024-2025, la sospensione verrà automaticamente annullata. La sua squalifica, ...

Continua a leggere>>

tonali, la FA sceglie la linea morbida: due mesi di squalifica con la condizionale, in campo già a fine agosto - tonali, arrivano due mesi di squalifica ... La Commissione Regolatoria indipendente ha inflitto una sospensione di due mesi da ogni attività calcistica e correlata al calcio, sospesa fino alla fine ...

Continua a leggere>>

Scommesse: tonali squalificato dalla FA per due mesi con pena sospesa, può giocare dal 27 agosto - Sandro tonali è stato squalificato per due mesi dalla FA per aver ... A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà ...

Continua a leggere>>