Udinese - per Cannavaro emergenza in difesa contro il suo Napoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer Fabiola prima sfida in serie A al “suo”sarà all’insegna dell’inper la squalifica di Perez e l’indisponibilità per infortunio dell’altro argentino, Giannetti. Si va verso l’arretramento di Joao Ferreira che completerà il reparto con Bijol e Kristensen. Si è ripreso dalla febbre il portiere Silvestri: rumors dicono che il nuovo tecnico dell’potrebbe anche concedergli una chance in questa volata finale salvezza, dopo le incertezze di Okoye a Bologna. Anche a centrocampo la coperta è corta per la squalifica di Payero e l’infortunio di Lovric, che dovrebbe tornare, assieme a Thauvin, per le ultime due giornate. Il ruolo di interno dovrebbe essere ricoperto da capitan Pereyra, con Brenner pronto a supportare Lucca in avanti e Davis ...

Calcio: Udinese, per cannavaro emergenza in difesa - Per Fabio cannavaro la prima sfida in serie A al "suo" Napoli sarà all'insegna dell'emergenza in difesa per la squalifica di Perez e l'indisponibilità per infortunio dell'altro argentino, Giannetti.

Calcio: Udinese. Lesione al gemello mediale per Silvestri - Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l'entità della lesione UDINE (ITALPRESS) - Fabio cannavaro perde Marco Silvestri in vista ...

Udinese, Lovric verso il Napoli: "Ora c’è un’aria positiva, il merito è di mister cannavaro" - Ieri sera alla cena dei club del medio Friuli, il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha parlato del momento suo e della squadra.

