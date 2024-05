Ucraina - Usa accusano la Russia | Ha fatto uso di armi chimiche

La Russia ha usato “ un’arma chimica ” in Ucraina . secondo il Dipartimento di Stato americano Mosca ha usato la cloropicrina contro le forze ucraine in violazione della Convenzione sulle armi chimiche (Cwc). La Russia , ha aggiunto Washington in un comunicato, utilizza sostanze chimiche antisommossa ... Leggi su (lanotiziagiornale)

Il Dipartimento di Stato americano ha formulato un’accusa grave nei confronti della Russia , affermando che ha impiegato cloropicrina contro le forze ucraine. Questa sostanza chimica, comunemente associata a gas lacrimogeni e utilizza ta in passato come pesticida, rappresenta ora uno strumento di ... Leggi su (thesocialpost)

Si chiama Cloropicrina, scoperta nel 1848, è un liquido incolore mobile. Basta respirare per un minuto in un’atmosfera che ne contiene due grammi in un metro cubo di aria per morire. Il Dipartimento di Stato Usa afferma che la Russia l’ha usata contro le truppe ucraine. In violazione della ...

