Ucraina - Strada | Nel Pd diversi parlamentari hanno votato contro l’invio di armi C’è pluralità di idee ma un solo obiettiv - una pace giusta

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Se avessi dovuto votare ieri suldellein, avrei, ma non è una novità perché nel Pd ci sono già deputati e senatori chein modo diverso dalla maggioranza del partito“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Cecilia, candidata alle elezioni europee come capolista indipendente del Pd nella circoscrizione del Nordovest . La figlia dell’indimenticato Ginoribadisce la sua nota posizione sulla guerra in: “Dopo due anni non stiamo ancora costruendo lain, quindi evidentemente è necessario un negoziato, serve un’azione forte europea che ancora non si è ...

“La missione Aspides nel Mar Rosso è completamente diversa da quella in Ucraina, perché rimaniamo in un perimetro difensivo: qui parliamo di attacchi alle nostre navi e ai nostri interessi commerciali che dobbiamo difendere. Cosa c’entra con l’armare l’Ucraina ormai da due anni a questa parte e ... Continua a leggere>>

“Se fossi stata parlamentare, avrei votato solo la prima volta a favore degli aiuti militari in Ucraina e non avrei più votato se non ci fossero stati segnali chiari di inizio di vie diplomatiche, che non ci sono mai state e che soprattutto hanno vista l’Europa ferma. Negoziato? Era meglio non ... Continua a leggere>>

Era passato oltre un anno dall’ultimo grande pacchetto di aiuti per l’Ucraina . La Casa Bianca aveva chiesto più volte al Congresso di agire, ma i repubblicani, che controllano la Camera dei Deputati, erano attenti a non andare contro l’opposizione tra la base del partito, e in particolare del ... Continua a leggere>>

Cecilia Strada, candidata alle Europee con il Pd: "Io avrei votato no all'invio di armi all'ucraina" - Intervistata da Radio 24, ha sottolineato come lei, figlia di Gino Strada, avrebbe votato contro l’invio di armi all’ucraina. “Posso essere abbastanza sognatrice da sperare di non dovermi trovare a ...

Continua a leggere>>

ucraina, Macron: non escluso l'invio di truppe se Mosca sfonda la linea del fronte - Il presidente francese Emmanuel Macron insiste: non si escludono truppe di terra in ucraina se Mosca 'sfonda le linee del fronte' e Kiev lo richiede. In un'intervista all'Economist, Macron ha detto: ' ...

Continua a leggere>>

Europee – Cecilia Strada, capolista per il nordovest PD a 24 Mattino su Radio 24: PD plurale ma tutti vogliamo pace - Europee - Cecilia Strada, capolista per il nordovest PD a 24 Mattino su Radio 24: PD plurale ma tutti vogliamo pace “Il negoziato lo devi fare col tuo ...

Continua a leggere>>