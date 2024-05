Ucraina - gli Usa | La Russia impiega armi chimiche vietate Carbonizzata la città di Chasiv Char

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Gli Stati Uniti accusano formalmente ladi aver utilizzatosui campi di battaglia in. In particolare, secondo il Dipartimento di Stato americano, le truppe di Mosca avrebbero usato "cloropicrina contro le forze ucraine in violazione della Convenzione sulle(CWC)". Accuse che però larespinge, definendole "odiose e infondate". Intanto Kiev denuncia il lancio di droni kamikaze russi dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. A riprova di ciò l'intelligenceha mostrato un video in cui si vede "un drone Fpv russo con la sigla UT4D.TT, in dotazione al ministero della Difesa russo". I droni, ha affermato il portavoce Andry Chernyak, ...