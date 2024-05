Ucciso a bastonate nel centro di Canelli durante la rissa davanti ai passanti | morto 18enne - fermato un 24enne

Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 12:03 A Torino si è consumato un omicidio brutale, violento e inspiegabile che ha strappato alla vita un 18enne , originario del Gambia e giunto in Italia come richiedente asilo . Il sogno di una nuova vita, lontano dalle difficoltà e da rischi mortali, ... Continua a leggere>>

Un uomo è morto accoltellato a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Secondo quanto si è potuto finora apprendere, la vittima dell'omicidio è Pierluigi Beghetto, assessore comunale in carica, di 53 anni. Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri coordinati dalla locale...

Continua a leggere>>