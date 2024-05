Tutte le bugie di un uomo che tradisce

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Noi siamo le “altre”, le cosiddette amanti, le clandestine. Non c’importa niente dei rischi che corriamo, perché con lui tutto ci appare speciale e eccitante: il sesso, le uscite, gli abbracci, le risate. E l’che ci ha fatto innamorare ci ricambia con passione. Però ancora non lascia la sua compagna. Ma non è che oltre ad essere appassionato, divertente e dolce, è anche bugiardo? Noi siamo le mogli, le compagne ufficiali, quelle con cui lui condivide un progetto di vita, la casa, i figli, gli amici. Ma da qualche tempo abbiamo il dubbio che lui abbia una storia con un’altra, perché a volte ha addosso un profumo che non è il suo, è strano, distratto, lontano. E si assenta troppo spesso. Eppure continua a essere affettuoso, dolce e a chiamarci “amore mio”. Ma se stesse recitando una parte? Come mente l’che “ama” due donne La versione per la ...