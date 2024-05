Turismo estremo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il dibattito è antico. Risale all’epoca in cui in spiaggia si andava con le braghe sotto il ginocchio (gli uomini) o castigatissimi costumi interi (le donne). Ildi massa fa bene o male ai luoghi di villeggiatura? In Liguria la diffidenza verso i “foresti” è diventata addirittura un genere letterario. Recenti sono le scene d’invasione delle località più caratteristiche del lago di Como, documentate anche sul nostro giornale. Una risposta chiara alla domanda che ci siamo posti, probabilmente, non c’è. Nel frattempo la dialettica fra turisti “mordi e fuggi” e “locals” pare destinata a esacerbarsi. Urge che chi ne ha la possibilità appronti qualche rimedio. Perché una giornata al lago torni a essere solo occasione di relax e non di stress. Per chi arriva, ma anche per chi accoglie.

EVENTI turismo aggregativo e movida. Tutto pronto per festeggiare il primo maggio a Rodi - Rodi Garganico si prepara ad accogliere turisti e un numero importante di giovani provenienti da tutta la provincia per festeggiare il primo maggio. Il porto della cittadina garganica é da alcuni anni ...

Leggi su (statoquotidiano)

I talebani inaugurano la scuola di turismo: a lezione solo uomini e senza competenze nel settore - Nessuna donna ammessa: arrivano i corsi per capire come aumentare il numero di visitatori in Afghanistan. Si insegnerà anche cosa è concesso e cosa no alle straniere ...

Leggi su (corriere)

Valentina Miozzo, da Modena a un villaggio di 28 persone in Norvegia: «Con il viaggio arricchisco il mio bagaglio culturale ed esperienziale» - Originaria di Modena, ha iniziato a viaggiare in solitaria a 18 anni. Guida Ambientale Escursionistica, nel 2020 ha accettato di gestire un piccolo albergo in Norvegia, in una cittadina di 28 abitanti ...

Leggi su (corriere)