Tu che invochi l’intifada - ascoltami | così giustifichi l’omicidio di mio figlio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblichiamo la traduzione di una toccante lettera pubblicata sul Time of Israel e firmata da Sherri Mandell, madre di un bambino massacrato durante la Seconda Intifada del 2001. Quando dite di volere un’intifada, una rivolta globale contro gli ebrei, state giustificandodi persone innocenti, come mioKoby e il suo amico Yosef, che erano in terza media quando i terroristi li hanno picchiati a morte con le pietre, abbandonandoli in una grotta col sangue imbrattato sulle pareti all’inizio della Seconda Intifada nel 2001. Koby era il nostromaggiore. Amava il baseball, il basket e la pizza. Era solo un ragazzino, uscito di casa per un’escursione. Ecco chi state chiedendo di uccidere, con ogni mezzo necessario. Quelnon ci ha fatto uscire da Israele. Quelnon ...