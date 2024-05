Truccavano gli esami per far ottenere le patenti | quattro misure cautelari e oltre 60 indagati

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono state dispostenei confronti di altrettante persone accusate di aver messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata a farledi guida. Ci sono in60

patenti facili, maxi operazione a Brescia: 60 indagati, 4 misure cautelari. Cosa è successo - Nel corso dell’indagine la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti a carico del titolare di quattro autoscuole con il sequestro di oltre 1 milione di euro. Spunta anche un “suggeritore” remoto ...

