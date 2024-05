Trovato morto nella lavatrice Artem Deriugin - il bimbo di 4 anni scomparso giorni fa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 2 maggio 2024)russo di 4, è statodel garage della sua casa in Siberia (nell’area di Ulan-Ude) dopo 2di ricerche a seguito della denuncia della sua scomparsa, effettuata dal nonno. Il corpo del piccolo è stato ricoperto di lividi, e gli inquirenti pensano che ilsia stato vittima di violenze prima di essere stato ucciso e nascosto. Un comunicato della polizia locale, come riporta il Daily Mail, afferma che il bambino èdopo essere stato “lasciato incustodito dagli adulti” ed è stato visto per l’ultima volta dal nonno intorno all’ora di pranzo. Proprio il nonno, ...