Trame serie tv | soluzione 86

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 2 maggio 2024) UN PROFESSORE: Dante Balestra torna al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma dopo otto anni di assenza per essere vicino al figlio, Simone, mentre la sua ex moglie Floriana si prepara a trasferirsi a Glasgow. Con il suo carisma e un approccio non convenzionale, Dante diventa il nuovo professore di filosofia, portando con sé L'articolo