Trame serie tv | soluzione 77

(Di giovedì 2 maggio 2024) “American Horror Story” è unaantologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, caratterizzata da diverse stagioni, ognuna con una trama, un cast e un’ambientazione diversi. Tuttavia, ogni stagione condivide elementi comuni come l’orrore, il soprannaturale e una sensazione di inquietudine. L'articolo

“Il sistema calcio presenta una arretratezza di modelli organizzativa e fragilità istituzionali. Come l’ eccessivo accentramento di poteri in capo a una sola figura, il presidente federale. Servirebbe una maggiore autonomia della Serie A, sul modello inglese, dove il veto della federazione è una ... Continua a leggere>>

“Bridgerton” è una serie televisiva prodotta da Shonda Rhimes per Netflix, basata sulla serie di romanzi di Julia Quinn. Ambientata nell’alta società della Reggenza inglese, la serie segue le vicende degli otto fratelli Bridgerton mentre cercano l’amore e la felicità nei salotti lussuosi e ... Continua a leggere>>

“Alice in Borderland” è una serie televisiva giapponese basata sull’omonimo manga di Haro Aso. La serie segue le vicende di un giovane uomo di Tokyo, Arisu, e i suoi amici, che improvvisamente si trovano catapultati in una versione distorta e pericolosa della città. L'articolo Trame serie ... Continua a leggere>>

Non lasciarmi cadere, la recensione: due adolescenti nella malavita svedese - Al centro della trama della serie Netflix ci sono Dogge (Olle Strand) e Billy (Yasir Hassan) - all'anagrafe Bilal e Douglas - due adolescenti, uno bianco svedese e uno nero figlio di immigrati: due ...

Continua a leggere>>

"La vita che volevi": su Netflix la serie tv ambientata a Lecce. Cast, trama e dettagli - "La vita che volevi", la serie tv ambientata tra il Salento (in particolare Lecce) e Napoli sarà disponibile su Netflix dal 29 maggio prossimo. Prodotta da Banijay Studios ...

Continua a leggere>>

Quando esce la stagione 6 di “Cobra Kai” su Netflix Il trailer, trama e il cast della serie divisa in tre parti - Rullo di tamburi per la fine di una grande attesa e di una serie che ha spopolato su Netflix. La fame dei fan di Cobra Kai sarà saziata nel corso dell’estate, ma solo in parte. Il colosso dello ...

Continua a leggere>>