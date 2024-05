Tra Pisa - Cascina e Guardistallo al via un mese tutto dedicato al jazz

Milano, 18 aprile 2024 – Lasciati? Macché, le notizie che sono circolate non rispecchiano la realtà e Katia Follesa e Angelo Pisani , da veri comici, si fanno grasse risate a leggere i rumors che li davano per separati. Da tempo infatti intorno alla coppia si erano creato un chiacchiericcio che ... Continua a leggere>>

Pisa, 11 aprile 2024 – E’ Tutto pronto al Teatro Nuovo di Pisa per ‘Turistas’, opera erratica dalle tinte sudamericane i cui protagonisti sono viaggiatori che si abbandonano al fascino della scoperta dei luoghi senza altro motivo che non sia la curiosità. Lo spettacolo, in scena sabato 13 aprile ...

Continua a leggere>>