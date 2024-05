Torture al carcere Beccaria di Milano - agenti arrestati davanti al Riesame Ronzulli | Riprendiamo in mano la situazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Si terranno il prossimo 7 maggio, le udienzealdichieste da tre delle difese deglidella polizia penitenziariacon le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti enei confronti di alcuni ragazzi delminorile. In particolare, sono due gliche compariranno il prossimo 7 maggioai giudici per chiedere che sia rivista la propria posizione, mentre l'altro ricorso sarà discusso alcuni giorni dopo. In attesa che il gip Stefania Donadeo si pronunci sulle richieste di domiciliari o revoca della misura chieste dalle difese di alcuni, la procura ha dato ...