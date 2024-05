Torna il Sannazarock al teatro Bellini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sold out per il, lo storico contest musicale che quest’anno si è svolto aldopo una pausa dovuta alla pandemia. La manifestazione, nata già negli anni Ottanta, ha visto la partecipazione dell’intero liceo classico Jacopo Sannazaro, ed è stata presentata dai rappresentanti d’Istituto Sofia Milanesi, Eliana Morgera, Paolo Calandra e Paolo Borreca. Apprezzatissime le cover di grandi classici italiani e stranieri da Acqua e sale (Mina e Celentano), a Perfect (Ed Sheeran), What makes you beautiful (One direction) suonate dalle band che si sono susseguite sul palco del. Tanti anche i brani composti dagli stessi alunni come “La nostra età” di Giovanni Trifari e “Grande entrée” di Lorenzo de Notaristefani. Svariate scenette comiche con maghi e mimi hanno divertito il pubblico che ha affollato ...