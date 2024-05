Torino-Bologna - sfida nel segno dell’equilibrio Zapat - primo marcatore 5,00

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una per rilanciarsi, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato. L`altra per blindare definitivamente il quarto posto e...

News da Monza, Napoli, Bologna e Torino - Bologna, parla Thiago Motta Oggi si è svolta la conferenza stampa di mister Thiago Motta che ha presentato la sfida di domani contro il Torino. Il tecnico si è soffermato sul ballottaggio ...

torino-bologna: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

torino-bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Torino e Bologna aprono la 35/a giornata di Serie A. I granata cercano una vittoria che manca da quattro partite e si giocano le ultimissime speranze di riagganciare il treno per l'Europa. Il Bologna, ...

