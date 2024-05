Tiziano Ferro condivide un articolo contro Mara Maionchi | arriva la reazione di lei che spiega cosa davvero le è dispiaciuto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Continua a far discutere la diatriba tra. Il tutto è nato in seguito alle dichiarazioni della produttrice musicale durante l’intervista a Belve in cui ha confessato di non avere, a detta sua, ricevuto il giusto riconoscimento da parte del cantautore. Pronta poi la risposta diche ha condiviso sui social tutto il suo dispiacere, mostrando svariati momenti della sua carriera in cui ha spesso citato e ringraziato. In primis dai suoi primi successi discografici, dalle suo biografie (in cui è spesso citata nei ringraziamenti). Poi anche sui suoi libri, poi ancora durante alcune interviste. Insommaha provato a mostrare che quanto detto dallanon era ...