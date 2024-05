The Good Shepherd | Matt Damon tra guerre calde e fredde

(Di giovedì 2 maggio 2024) THESky suspense ore 22.40 con, Angelina Jolie e William Hurt. Regia di Robert De Niro. Produzione USA 2006. Durata: 2 ore e 46 minuti LA TRAMA E' la storia della carriera di un agente della CIA .Dall'anteguerra in cui si arruola nell'Agenzia( allora chiamata OSS) alla guerra, al conflitto in Corea fino alla fallita invasione della Baia dei Porci.. Tra un conflitto e l'altro una vita sentimentale parecchio agitata. PERCHE' VEDERLO Perché è un ritratto intrigante e abbastanza convincente di un professionista delleè persuasivo nei panni di un personaggio spesso sul punto di commettere qualcosa di ignobile ma in fondo ...

Attacco in una chiesa in Australia, a Wakeley (Sydney) colpiti il vescovo e fedeli: arrestato un 15enne – Video - A pochi giorni dall’attacco in un centro commerciale costato la vita a sei persone, la città di Sydney in Australia ripiomba nella paura. Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono st ...

Continua a leggere>>

Attacco in chiesa a Sydney, vescovo e fedeli feriti - Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney. Lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi con ...

Continua a leggere>>

Sydney, vescovo e fedeli accoltellati in chiesa: le immagini impressionanti - Il vescovo Mar Mari Emmanuel è stato accoltellato insieme ad alcuni fedeli durante la messa nella chiesa di Christ The good shepherd a Wakeley, nella zona ...

Continua a leggere>>