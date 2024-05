The Fall Guy | una gag su Johnny Depp e Amber Heard sta scuotendo i social

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una gag sui problemi coniugali e la bufera impazza sui. A macchiarsi della colpa di aver scherzato sulla triste parentesi che ha visto coinvolti gli ex coniugiè TheGuy, film d’azione con Emily Blunt e Ryan Gosling, per la regia di David Leitch. “Sembra che qui dentro siano passati“, dice il personaggio di Hannah Waddingham, in una scena in cui entra in un camerino-roulotte in subbuglio. La sfacciata ironia su un tema delicato come quello degli abusi domestici non è andato giù a parecchi utenti, i quali hanno manifestato la propria indignazione. “Nel 2024 ancora si scrivono certe battute? Che cosa veramente sgradevole fare riferimento agli abusi sofferti da ...

Ryan Gosling’s ‘The fall Guy’ Movie Slammed for Amber Heard & johnny Depp Joke - A joke in Ryan Gosling and Emily Blunt‘s new action movie, The fall Guy, is facing backlash. Before the film hits theaters on Friday, May 3, some viewers are disagreeing with a joke that referred to ...

Continua a leggere>>

The fall Guy: polemica con Ryan Gosling per una battuta su johnny Depp e Amber Heard - The fall Guy è appena arrivato al cinema ma è già al centro delle polemiche: ecco cosa è successo e perché il film con Ryan Gosling ha mancato di rispetto a johnny Depp e Amber Heard ...

Continua a leggere>>

The fall Guy review – Ryan Gosling and Emily Blunt fun it up in goofy stuntman romance - Gosling does the dirty work in this entertaining action film, which has moments of tenderness with Blunt among the crashes, leaps and fireballs ...

Continua a leggere>>