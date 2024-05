The Fall Guy sfiora la perfezione nel suo genere e regala grandi soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) TheGuy è il classico film d'azione condito con una buona dose di commedia e di romanticismo. Il fatto che a interpretarne i protagonisti siano Emily Blunt e Ryan Gosling, non fa che arricchire il progetto, sia in termini di glamour che di marketing. Chi non ricorda, infatti, la divertente “guerra” mediatica scatenatasi questa estate tra Barbie e Oppenheimer? I due film (rispettivamente diretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan) si sono dati battaglia a suon di incassi, scalando il box office e riempiendo le sale di tutto il mondo. Non contenti, Gosling e la Blunt hanno iniziato un simpatico gioco di botta e risposta durante l’apparizione al Saturday Night Live. Ritrovarli allora a dividere la scena - e a dare vita a una coppia memorabile - è un piacere assoluto. I due sembrano divertirsi un mondo nel farlo, e ne sono testimonianza anche i numerosissimi post sui ...