(Di giovedì 2 maggio 2024) Ladi Thein 4K UHD: l'edizione Eagle a tre dischi presenta un video favoloso che però ha suscitato parecchie discussioni. Audio inglese impressionante, più modesto l'italiano. I soliti extra, ma corposi e abbondanti. Un vero e proprio cult per tanti spettatori, un vero incubo per gli attori. Già, perché The, film del 1989 nel qualesfoderò tutto il suo genio nelle riprese con l'acqua molti anni prima di Titanic, mise a dura prova il cast e soprattutto Ed Harris ha un ricordo piuttosto spiacevole dell'estenuante lavoro a cui fu sottoposto. Il risultato però fu eccezionale, coniugando sequenze altamente spettacolari con un messaggio pacifista quantomai attuale. Ecco perché l'uscita di Thein 4K UHD targata Eagle Pictures, è un vero e proprio ...

The abyss in 4K UHD, la recensione: tutta la verità sul remaster curato da James Cameron - La recensione di The abyss in 4K UHD: l'edizione Eagle a tre dischi presenta un video favoloso che però ha suscitato parecchie discussioni. Audio inglese impressionante, più modesto l'italiano. I ...

Continua a leggere>>

C'è un gioco figlio di Bioshock e Nier: Automata che non dovreste ignorare - Annunciato per la prima volta nel 2022, Luna abyss ha delle influenze molto importanti e gli sviluppatori ne hanno parlato di recente.

Continua a leggere>>

Clamoroso al box office italiano, Challengers sconfitto all'esordio da Perfect Blue - Al suo terzo giorno di programmazione, il film evento di Satoshi Kon ha battuto l'esordio del dramma sportivo con protagonista Zendaya.

Continua a leggere>>