Teverola - Mary Improda Teverola Futura | Col sindaco Gennaro Casert - ecco perché mi candido

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna figlia disi candida per scrivere un futuro migliore nella sua città. Mariagrazia (dettaha deciso di sposare il progetto di ‘’ insieme al candidatoa col quale ha condiviso l’ultima esperienza amministrativa. Nonostante la giovane età è stata assessore con deleghe importanti come quella alla Pubblica istruzione (si è occupata anche di Politiche giovanili, Spettacoli ed Eventi). “La mia passione per la politica ha radici profonde: fin dai tre anni in cui sono stata rappresentate di istituto al liceo – ha dettonel presentare la propria candidatura -. Ho intrapreso questo percorso circa cinque anni fa, ...

VERSO LE COMUNALI teverola - Prende forma la lista di Gennaro Caserta UFFICIALE Crescenzo Salve in campo - 15:16:44 teverola. Crescenzo Salve scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta, candidato sindaco di teverola Futura. "Come voi tutti ben sapete ...

