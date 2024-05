Test gratis per la psoriasi a Bologna | quando e dove

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Screeningper chi soffre di. L'appuntamento è domenica 5 maggio in Piazzale Jacchia, all’interno dei Giardini Margherita,i medici dell’UOC Dermatologia IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, diretta dalla Professoressa Bianca Maria Piraccini, saranno a disposizione della collettività negli ambulatori della clinica mobile allestita per l’occasione. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 345/7686815. E' possibile chiamare dalle 9 alle 16. La campagna di prevenzione L'iniziativa rientra nell’ambito della Campagna ‘? Affrontiamola insieme’ promossa da APIAFCO - Associazioneci Italiani Amici della Fondazione Corazza e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie. Una campagna che ha lo ...

