Tesla licenzia altri 500 dipendenti della divisione che si occupa delle stazioni di ricarica Supercharger

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024)menti in casa. Stavolta è toccato all’interache sidirapida “”. Martedì scorso, infatti, la società di auto elettriche con sede a Austin, in Texas, ha fatto sapere di averto i due principali dirigenti del settore, Rebecca Tinucci e Daniel Ho e500circa. L’amministratore delegato di, Elon Musk, ha comunicato la decisione con un messaggio interno all’azienda definendola una misura per “rendere chiaro che abbiamo bisogno di essere assolutamente risoluti nel processo di ristrutturazione aziendale e di riduzione dei costi“. Circa tre settimane fa, Musk aveva ...