Terriefier 3 | annunciata la data d’uscita definitiva del capitolo conclusivo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si avvicina sempre di più l’uscita nelle sale dell’ultimodel franchise con protagonista lo spaventoso Art The Clown, Terrifier 3, anticipato all’11 Ottobre. La scelta di Cineverse e Bloody Disgusting di anticipare, di due settimane, l’arrivo dell’horror più atteso dell’anno nei cinema americani lo porterà, molto probabilmente, a rimanere sul grande schermo per tutto il mese più spettrale dell’anno, Ottobre. Il produttore dell’opera, Phil Falcone, durante una breve intervista con Variety ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di portare il prossimo Terrifier nei cinema questo autunno, giusto in tempo per la stagione di Halloween, Terrifier 3 offrirà tutto ciò che i fan si aspettano e anche di più, con Art the Clown che porterà le cose al livello successivo. Non possiamo ringraziare i nostri fan per il loro supporto e per averci fatto credere che abbiamo ...