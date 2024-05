Tentano di dare fuoco al cane e lo legano fuori da un canile | Brooklyn si salva - ora cerca una vera famiglia

nella centrale idroelettrica di Suviana Bargi, in provincia di Bologna, proseguono le complesse operazioni dei sommozzatori dei Vigili del fuoco per la ricerca dei 4 dispersi dopo l’ Esplosione avvenuta due giorni fa. ancora senza esito le operazioni, riprese dalle ore 20 di ieri nei piani -8, -9 e ... Continua a leggere>>

"Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea": ad affermarlo è Luca Cari, dirigente della comunicazione dei vigili del fuoco, in merito all'intervento che si protrae da ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di ...

