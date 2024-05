Tennis | Torneo Cagliari Darderi e Musetti accedono ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'italoargentino piega Carabelli, il toscano supera Juan Manuel Cerundolo.- Lucianoe Lorenzosono approdati aidi finale del "Sardegna Open", primoChallenger 175 del 2024 in Italia, in scena sui campi in terra battuta delClub. Il 22enne ital